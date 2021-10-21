Ограничения по COVID-19 ужесточат в Севастополе

Власти Севастополя планируют ужесточить ограничения по коронавирусу в связи с ростом заболеваемости им в городе. Об этом на заседании городского правительства заявил глава Севастополя Михаил Развожаев.

"Предлагаю с 30 октября по 7 ноября сделать "полный стоп" по учреждениям культуры, спорта… Это же касается кинотеатров, общепита, кроме работы навынос, салонов, парикмахерских. Всё, что касается необязательного посещения, на неделю приостанавливается", — цитирует губернатора РИА Новости.

По мнению Развожаева, предусмотренные учреждениями культуры и спорта мероприятия стоит перенести.

Губернатор призвал максимально замотивировать жителей города оставаться дома в течение нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Развожаев добавил, что продуктовые магазины смогут работать в этот период.

Напомним, указ об установлении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября подписал накануне президент РФ Владимир Путин, чтобы не допустить продолжения роста заболеваемости коронавирусом в стране. Регионы имеют возможность ввести нерабочие дни раньше 30 октября.

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