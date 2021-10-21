EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
"Явное фиаско": Пушков раскритиковал поляков и прибалтов
В Подмосковье нерабочие дни продлятся с 28 октября по 7 ноября
Политолог раскритиковал предложение СНБО Украины заменить термин ВОВ
Матвиенко: назальная вакцина от коронавируса неэффективна без основной
Обвинение по делу о ритуальном убийстве подростка предъявили в Рязанской области
Главу Пенсионного фонда заподозрили в издевке над депутатами Госдумы
Врач назвал способ защититься от нового штамма коронавируса AY.4.2
"Яндекс.Еда" выделит 150 млн рублей на поддержку ресторанов в России
В Краснодарском крае вводят систему QR-кодов для посещения заведений общепита

Ограничения по COVID-19 ужесточат в Севастополе

Политика » Власть

Власти Севастополя планируют ужесточить ограничения по коронавирусу в связи с ростом заболеваемости им в городе. Об этом на заседании городского правительства заявил глава Севастополя Михаил Развожаев.

Ограничения по COVID-19 ужесточат в Севастополе

"Предлагаю с 30 октября по 7 ноября сделать "полный стоп" по учреждениям культуры, спорта… Это же касается кинотеатров, общепита, кроме работы навынос, салонов, парикмахерских. Всё, что касается необязательного посещения, на неделю приостанавливается", — цитирует губернатора РИА Новости.

По мнению Развожаева, предусмотренные учреждениями культуры и спорта мероприятия стоит перенести.

Губернатор призвал максимально замотивировать жителей города оставаться дома в течение нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Развожаев добавил, что продуктовые магазины смогут работать в этот период.

Напомним, указ об установлении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября подписал накануне президент РФ Владимир Путин, чтобы не допустить продолжения роста заболеваемости коронавирусом в стране. Регионы имеют возможность ввести нерабочие дни раньше 30 октября.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

В России предложено ввести локдаун с 30 октября по 7 ноября
Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Олег Артюков
Последние материалы
В Подмосковье нерабочие дни продлятся с 28 октября по 7 ноября
Рустам Гильфанов: клинические исследования и IT. Как цифровые технологии творят революцию в науке
Политолог раскритиковал предложение СНБО Украины заменить термин ВОВ
Матвиенко: назальная вакцина от коронавируса неэффективна без основной
Обвинение по делу о ритуальном убийстве подростка предъявили в Рязанской области
Главу Пенсионного фонда заподозрили в издевке над депутатами Госдумы
Врач назвал способ защититься от нового штамма коронавируса AY.4.2
"Яндекс.Еда" выделит 150 млн рублей на поддержку ресторанов в России
В Краснодарском крае вводят систему QR-кодов для посещения заведений общепита
Саммит ЕС: ожидаются горячие дебаты по энергетике
Популярное
Мир. Новости мира
Учёные мира предрекли катастрофу опаснее пандемии коронавируса

Специалисты сферы здравоохранения со всего мира обратились с петицией к руководителям стран, которые будут участвовать в конференции по изменению климата (COP26) в Глазго (Шотландия).

Учёные мира предрекли катастрофу опаснее пандемии коронавируса
Экономист: почему объявлен не локдаун, а "режим нерабочих дней"
Общество
Экономист: почему объявлен не локдаун, а "режим нерабочих дней"
Российский шоу-бизнес
Больного COVID-19 Серова призвали покаяться в грехах
Политика. Новости и аналитика
Путин подписал указ о введении нерабочих дней
Мирослава Димитрова-Козлеков Саммит ЕС: ожидаются горячие дебаты по энергетике Мирослава Димитрова-Козлеков Ирина Гусакова Катарские авиалинии эвакуируют спортсменок из Афганистана Ирина Гусакова Любовь Степушова "Ковид"-диссидент может стать президентом Франции Любовь Степушова
Здоровье
Названы главные выгодоприобретатели от коронавируса
Российский шоу-бизнес
Симоньян обрушилась с обвинениями на Шукшину-орденоносца
Японцы призвали расстреливать боевые корабли РФ, устроив "кровавый морской путь"
Политика. Новости и аналитика
Японцы призвали расстреливать боевые корабли РФ, устроив "кровавый морской путь"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников