Великобритания не даст денег Украине на развитие

Правительство Великобритании исключило Украину из списка получателей официальной помощи на развитие. Так, в период 2021–2022 года Незалежная не получит финансовую помощь от Королевства.

"В настоящее время Камерун, ЦАР, Украина и Эритрея, которые входили в число 46 государств, получивших двустороннюю ОПР в 2019 году, не входят в список стран, получающих ОПР от Министерства иностранных дел и международного развития Великобритании в 2021–2022 году", — цитирует выдержки из доклада RT.

Впрочем, Соединённое королевство не только исключило часть стран из списка, но и понизило сумму финансирования. Так, в прошлые годы Великобритания выделила на помощь другим государства 0,7% от валового нацдохода. В этом году доля составит 0,5%.

Как заявили власти страны, снижение доли — временная мера. Произошло это из-за ситуации с коронавирусом.

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