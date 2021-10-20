Условие ревакцинации президента РФ от COVID-19 назвали в Кремле

Российский президент Владимир Путин ещё не прошёл ревакцинацию от коронавируса, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент пока не ревакцинировался. Мы сообщим, когда он это сделает. Сделает он это, когда сообщат врачи о том, что это можно сделать", — цитирует ТАСС пояснение представителя Кремля.

Песков сообщил также, что сам ещё не привился от COVID-19, так как у него высокий уровень антител.

"Я пока прививку не сделал, потому что у меня очень высокий уровень антител. Он у меня сохраняется… Жду, когда он опустится", — рассказал пресс-секретарь российского президента.

Напомним, Дмитрий Песков переболел коронавирусной инфекцией в мае прошлого года.

Владимир Путин прошёл вакцинацию от COVID-19 весной 2021 года. Первым компонентом вакцины президент привился 23 марта, вторым — 14 апреля. По словам главы государства, он вакцинировался "Спутником V".

К 20 октября в России зарегистрировали 8094825 случаев заражения коронавирусом, из них 34073 — за последние сутки. Свыше 7 млн заболевших выздоровели, 226353 скончались. За последние сутки в стране зафиксировали 1028 летальных исходов COVID-19 — это максимум за пандемию.

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