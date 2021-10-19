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Политолог оценил запуск КНДР баллистической ракеты для подводной лодки

Политика

Эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин прокомментировал Pravda.Ru запуск КНДР баллистической ракеты для подводной лодки.

Политолог оценил запуск КНДР баллистической ракеты для подводной лодки

Кошкин напомнил, что бывший президент США Дональд Трамп называл лидера Северной Кореи Ким Чен Ына "весьма умным и опытным" руководителем государства.

"Опытность и мудрость проявляется в том, что когда США, Великобритания и Австралия заключили договор AUKUS о совместном военно-технологическом сотрудничестве и создании атомных подводных лодок на базе Австралии, они (КНДР Прим. ред.) запускают ракету по борьбе с подводными лодками. И это должно ещё раз нацелить и международную общественность, и авторов этого AUKUS в том, что даже Северная Корея готова принять самое активное участие в Индо-Тихоокеанском регионе", — сказал эксперт.

Политолог не увидел ничего удивительного в том, что Северная Корея проводит подобные испытания, которые вполне могут оказаться успешными.

"А что здесь такого? Маленькое государство, которое все хают. Оно много лет проводит испытания и находится в центре фокуса внимания мировой общественности. А такие супердержавы как США и их союзники находятся в состоянии трепета и шока. Это и есть военная стратегия, это и есть геополитические изломы, которые влияют на изменения конфигурации отношений между государствами", — подчеркнул Кошкин.

Ранее Минобороны Южной Кореи и Японии сообщили, что КНДР провела испытание баллистической ракеты малого радиуса действия, предназначенной для подводных лодок. Ракета пролетела 430-450 километров на высоте 60 километров.

Вашингтон осудил ракетный пуск КНДР и призвал Пхеньян воздержаться от подобных  действий, которые дестабилизируют ситуацию в Индо-Тихоокеанском регионе. 

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