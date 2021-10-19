Политолог: в США размышляют о смене Зеленского на посту президента Украины

Власти США начинают размышлять о смене президента Украины Владимира Зеленского на посту президента Украины. Об этом заявил крымский политический эксперт Владимир Джаралла, комментируя Pravda.Ru слова украинского лидера о бессмысленности вопросов по поводу членства государства в ЕС.

По словам политолога, Украина никогда не имела надежд стать частью НАТО и Евросоюза, однако он отметил, что это был мощнейший лозунг, под которым в 2014 году на Украине проходил государственный переворот.

"Господин Зеленский продемонстрировал тягу к власти, состоящую в том, что он устраняет своих конкурентов и даже сторонников, которые с ним не согласны, готовясь укрепиться на длительный срок. Это вызывает удивление и у европейцев, и у США, где начинают размышлять о необходимости смены этого человека на президентском посту. Осознавая это, Зеленский стал делать громкие заявление, привлекающие к нему внимание и демонстрирующие некую самостоятельность позиции", — отметил Джаралла.

Он также напомнил, что все высказывания украинского лидера звучат на фоне грядущего кризиса. По его мнению, власти страны совершают "энергетические убийства", отказываясь от поставок российского топлива.

"Газ и другие энергоносители покупаются втридорога на Западе. Подобная позиция заставляет Зеленского лавировать, изображать из себя независимого деятеля. Его слова о бессмысленности вопросов по поводу вступления в ЕС свидетельствуют о нежелании быть обиженным", — заключил эксперт.

Ранее Зеленский заявлял, что не хочет отвечать на вопросы о членстве Украины в Евросоюзе, так как не видит в них смысла, ведь вступление страны в ЕС зависит не только от решения Брюсселя, но и ряда других государств.

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