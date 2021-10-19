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"Превращается в диктатора": главные провалы Зеленского назвали в Испании

Политика

Журналисты испанской ежедневной газеты La Razón в новом выпуске опубликовали материал, посвящённый последним политическим провалам президента Украины Владимира Зеленского.

"Превращается в диктатора": главные провалы Зеленского назвали в Испании

В статье отмечается, что украинский лидер "стал кем-то вроде диктатора". По мнению корреспондентов, последние несколько недель стали очень драматичными для него. Так, недавно неизвестные совершили покушение на помощника президента Сергея Шефира, затем Зеленский "засветился" в офшорном скандале.

Журналисты напомнили о неожиданной смерти народного депутата Антона Полякова, который, как они уточнили, "скончался от передозировки наркотиков". Это тоже негативно отразилось на медиаобразе руководителя страны, считают в La Razón.

"Есть много экспертов, которые уже выразили обеспокоенность по поводу всё более жёсткого контроля Зеленского на Украине", — сообщается в публикации.

Корреспонденты обратились за комментарием к влиятельному украинскому олигарху Игорю Коломойскому, который заявил, что экс-актёр обещал провести лишь один срок у власти, но потом решил изменить правила игры.

Сотрудники La Razón указали, что Зеленский наложил цензуру на некоторые СМИ. Кроме того, по их мнению, глава Украины вскоре назначит досрочные президентские выборы для сохранения своих полномочий.

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Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
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