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Зарубин: американская журналистка невнимательно отнеслась к ответам Путина

Политика

Журналист Павел Зарубин оценил поведение своей коллеги из США Хэдли Гэмбл, которая в рамках пленарного заседания форума "Российская энергетическая неделя" задала ряд вопросов президенту РФ Владимиру Путину.

Зарубин: американская журналистка невнимательно отнеслась к ответам Путина

В эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1" Зарубин подчеркнул, что американка невнимательно относилась к ответам главы государства. Так, например, она не дослушивала перевода некоторых фраз.

"Из этого можно сделать вывод, что ей было важнее ярко задать вопросы", — отметил журналист.

Гэмбл пыталась прояснить ситуацию с экспортом российской энергетики на западный рынок. Однако, по словам Путина, у неё была неверная исходная информация о поставках, поэтому полноценного разговора не получилось.

Добавим, ранее Хэдли Гэмбл работала в корпункте CNBC в Абу-Даби. Она приехала на форум в Москву в открытом платье и призналась, что очень замерзает в России.

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Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
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