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Американцы решили, что Путин насмехается над США

Мир

В Соединённых Штатах обратили внимание на высказывание президента России Владимира Путина о том, что его отношения с президентом США Джо Байденом можно назвать устойчивыми и конструктивными. Заявил об этом российский лидер на Российской энергетической неделе.

Американцы решили, что Путин насмехается над США

Новость о заявлении президента России была опубликована на сайте телеканала Fox News, который резко критикует деятельность нынешней американской администрации. Пожалуй, это единственный крупный телеканал, который в своё время поддерживал предыдущего президента США Дональда Трампа.

Соответственно, аудитория Fox News заявление российского президента не одобрила. РИА Новости приводит подборку комментариев пользователей.

  • "Байден бесполезен, ничего не помнит и тянет нашу страну на дно";
  • "Путин <…> знает, что с лёгкостью обставит Байдена и его вялую внешнюю политику";
  • "Конечно, это хорошие отношения. Если Путин скажет Байдену прыгнуть, тот лишь спросит, как высоко";
  • "Путин имеет достаточно власти, чтобы контролировать Байдена", и так далее.

В общем-то, разница с тем, как комментировали деятельность Дональда Трампа, не слишком велика. Сторонники республиканцев сейчас пытаются использовать ту же тактику, что использовали демократы, когда главой государства был Трамп.

Правда, размах кампании поменьше, поскольку демократы пользовались поддержкой практически всех ведущих американских телеканалов. Которые сейчас не слишком-то критикуют политику нынешней администрации.

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Автор: Олег Артюков, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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