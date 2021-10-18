EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Новые правила подключения участков к газу утвердили в РФ
Стали известны подробности стрельбы в сельской школе в Прикамье
Российские школьники завоевали два золота на международной олимпиаде в Бухаресте
Ученик шестого класса открыл стрельбу в пермской школе
WSJ: нищета заставляет афганцев продавать собственных детей
"Русский крот": во Франции заявили о проникновении шпиона из РФ в Минобороны
Сколько граждан России появится в 2022 году, спрогнозировали в ПФР
Daily Mail: спасибо, Америка! У талибов* теперь есть 48 самолётов
Росгвардия: бойцы не дрались на испытаниях за получение краповых беретов

Назван основной кандидат в омбудсмены РФ на место Кузнецовой

Политика

По сообщению источника, близкому к аппарату омбудсмена, первым кандидатом на место уполномоченного по правам ребёнка считают Наталью Агре. Сейчас она занимает пост в Общественной палате России.

Назван основной кандидат в омбудсмены РФ на место Кузнецовой

Как информирует источник, окончательного решения по кандидатуре пока нет. В РБК сообщили, что в аппарате, назначение должно произойти в скором времени. Кто в оппонентах у Агре, источники не раскрывают.

43-летняя Наталья Агре с прошлого года руководит Институтом изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования. Она многодетная мама и воспитывает четверых детей.

Как сообщает РБК, Агре изначально возглавляла рекламную компанию, основанную вице-премьером Дмитрием Чернышенко. А позже заняла свой пост в Общественной палате РФ.

Ранее Pravda. Ru писала о том, что предыдущий омбудсмен Анна Кузнецова покинула свой пост после победы на предвыборной гонке от "Единой России". Кузнецова единственная из своего состава, кто смог "взять" депутатский мандат. Теперь она занимает место вице-спикера в Госдуме.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Валерий Борщев: Правозащитник "по заказу"?
Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
Последние материалы
Назван основной кандидат в омбудсмены РФ на место Кузнецовой
Ученик шестого класса открыл стрельбу в пермской школе
WSJ: нищета заставляет афганцев продавать собственных детей
"Русский крот": во Франции заявили о проникновении шпиона из РФ в Минобороны
Сколько граждан России появится в 2022 году, спрогнозировали в ПФР
Депутат Рады вспомнил одесский анекдот, описывая отношение Запада к Украине
Daily Mail: спасибо, Америка! У талибов* теперь есть 48 самолётов
"Потолок" цен на обучение в вузах предложили установить в Госдуме
Росгвардия: бойцы не дрались на испытаниях за получение краповых беретов
Варнава рассказала, почему "перекроила" внешность
Популярное
Политика. Новости и аналитика
"Он никого не пугает": Песков рассказал о "пророческих заявлениях" Путина

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин никого не пытается напугать, говоря о будущем в различных сферах.

"Он никого не пугает": Песков рассказал о "пророческих заявлениях" Путина
Университет Хопкинса: вакцинация усугубила пандемию в мире
Здоровье
Университет Хопкинса: вакцинация усугубила пандемию в мире
Политика. Новости и аналитика
Посол РФ в Лондоне: Россия поможет Британии преодолеть газовый кризис
Политика. Новости и аналитика
Адвокат Поклонской резко ответил на угрозы Киева о ее экстрадиции из Кабо-Верде
Ирина Шлионская Как обмануть систему распознавания лиц: всего лишь макияж! Ирина Шлионская Игорь Буккер В армии США растёт число секс-скандалов, и речь не только о женщинах Игорь Буккер Усам Оздемиров Инфляция и бедность: внутренние вызовы требуют асимметричного ответа Усам Оздемиров
Мир. Новости мира
После встречи с руководством запрещённой НПО из Белоруссии выслан посол Франции
Силовые структуры
FT: разведка США в шоке от новой гиперзвуковой ракеты Китая с ядерным зарядом
Посол РФ в Британии: "Северный поток-2" готов к использованию
Политика. Новости и аналитика
Посол РФ в Британии: "Северный поток-2" готов к использованию
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников