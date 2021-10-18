Назван основной кандидат в омбудсмены РФ на место Кузнецовой

По сообщению источника, близкому к аппарату омбудсмена, первым кандидатом на место уполномоченного по правам ребёнка считают Наталью Агре. Сейчас она занимает пост в Общественной палате России.

Как информирует источник, окончательного решения по кандидатуре пока нет. В РБК сообщили, что в аппарате, назначение должно произойти в скором времени. Кто в оппонентах у Агре, источники не раскрывают.

43-летняя Наталья Агре с прошлого года руководит Институтом изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования. Она многодетная мама и воспитывает четверых детей.

Как сообщает РБК, Агре изначально возглавляла рекламную компанию, основанную вице-премьером Дмитрием Чернышенко. А позже заняла свой пост в Общественной палате РФ.

Ранее Pravda. Ru писала о том, что предыдущий омбудсмен Анна Кузнецова покинула свой пост после победы на предвыборной гонке от "Единой России". Кузнецова единственная из своего состава, кто смог "взять" депутатский мандат. Теперь она занимает место вице-спикера в Госдуме.

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