Член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Богдан Безпалько заявил, что от "ликвидации" Незалежной как государства, "станет лучше" не только жителям Донбасса, но и всему населению страны.
По мнению Безпалько, стабилизировать ситуацию в Донбассе можно только радикальными методами. Киев не желает исполнять Минские соглашения. А страной давно управляет Запад.
"Лучшим средством была бы ликвидация самой Украины как государства. Это было бы лучше не только для России и жителей Донбасса, но для граждан самой Украины, для тех, кто там живёт", — заявил Безпалько в беседе с "Украина.ру".
По словам члена Совета по межнациональным отношениям, Россия возлагала надежды на смену президента в Незалежной, однако, они не оправдались. В течение семи лет Украину пытались "заставить" исполнять соглашения, но ничего не добились.
"Для того чтобы изменить ситуацию, нужно полностью разрушить всю нынешнюю политическую систему на Украине", — считает Богдан Безпалько.
По его словам, только так можно улучшить не только внешнеполитические отношения со страной и расчистить внутренние "Авгиевы конюшни".
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