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Безпалько назвал "ликвидацию" Украины способом стабилизации Донбасса

Политика

Член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Богдан Безпалько заявил, что от "ликвидации" Незалежной как государства, "станет лучше" не только жителям Донбасса, но и всему населению страны.

Безпалько назвал "ликвидацию" Украины способом стабилизации Донбасса

По мнению Безпалько, стабилизировать ситуацию в Донбассе можно только радикальными методами. Киев не желает исполнять Минские соглашения. А страной давно управляет Запад.

"Лучшим средством была бы ликвидация самой Украины как государства. Это было бы лучше не только для России и жителей Донбасса, но для граждан самой Украины, для тех, кто там живёт", — заявил Безпалько в беседе с "Украина.ру".

По словам члена Совета по межнациональным отношениям, Россия возлагала надежды на смену президента в Незалежной, однако, они не оправдались. В течение семи лет Украину пытались "заставить" исполнять соглашения, но ничего не добились.

"Для того чтобы изменить ситуацию, нужно полностью разрушить всю нынешнюю политическую систему на Украине", — считает Богдан Безпалько.

По его словам, только так можно улучшить не только внешнеполитические отношения со страной и расчистить внутренние "Авгиевы конюшни".

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Олег Артюков
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