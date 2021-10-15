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Путин: не стоит торопиться с признанием талибов*

Политика

Президент России Владимир Путин заявил, что надо сотрудничать с талибами* (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ), но не стоит торопиться с их официальным признанием. Заявление прозвучало на Совете глав стран СНГ.

Путин: не стоит торопиться с признанием талибов*

Лидер страны выразил сожаление по поводу того, что переходное правительство, которое создали талибы, "не отражает всей палитры афганского общества". Он отметил, что Россия вместе со странами СНГ будет следить за тем, чтобы обещания новых властей Афганистана не расходились с их действиями.

Путин призвал стремиться к тому, чтобы нормализовать обстановку в Афганистане и примирить противоборствующие силы внутри этой страны. Для урегулирования ситуации в Афганистане глава государства предложил возобновить работу "тройки" (Россия, США и Китай) и привлечь в неё Пакистан.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова анонсировала приезд в Москву представительной делегации "Талибана", которая примет участие в консультациях по Афганистану в московском формате.

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Автор: Игорь Рябов, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Олег Артюков
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