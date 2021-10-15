Била Клинтона госпитализировали с неизвестной инфекцией

Экс-президента США Билла Клинтона госпитализировали Медицинский центр Ирвинского университета Калифорнии с подозрением на инфекцию. Чем конкретно болен бывший лидер нации пока неизвестно.

75-летний экс-президент находится в стабильном состоянии, передаёт CNN слова официального представителя Клинтона.

"Это не связано с COVID-19", — заявила помощница экс-президента.

По её словам, Клинтон чувствует себя хорошо и в "хорошем настроении".

Ранее Pravda. Ru писала о том, что второй раз за месяц в больницу попал лидер Чехии Милош Земан. У президента подозревают цирроз печени. По словам врачей госпиталя, у него целый "букет" проблем с печенью. Например, энцефалопатия органа. Текущее состояние лидера стабильное, но тяжёлое. Месяцем раньше Земана увидели в инвалидном кресле. Чешские СМИ предположили, что проблемы с ногами у 77-летнего политика начались из-за диабета, который он лечил в начале года.

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