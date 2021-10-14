Президент Чехии Милош Земан госпитализирован из-за печёночной энцефалопатии. Состояние 77-летнего политика остаётся тяжёлым.
"Это проявляется различными психологическими и неврологическими симптомами и может быть вызвано циррозом печени", — пишет чешское издание Denik N.
По словам врачей, у президента целый "букет" проблем с печенью. Например, энцефалопатия органа могла возникнуть на фоне печёночной недостаточности.
Напомним, лидер Чехии попал в больницу в начале октября. Земана привезли в спешке в госпиталь. До этого президент лежал в стационаре в середине сентября и по факту пробыл вне медицинских стен меньше месяца.
За последние несколько лет сообщения о госпитализации 77-летнего политика поступают часто. Так, он лечил:
Из-за последнего пункта в списке заболеваний Земана, президент даже вынужден был пересесть в инвалидное кресло.
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