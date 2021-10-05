Клинтон: Штаты сегодня как лягушка в котле с кипятком

Реальная проблема США — это создание заговора республиканцами, чьи надежды на победу на выборах ставят под угрозу саму демократию.

Так считает экс-первая леди и бывший кандидат в президенты Хиллари Клинтон.

Клинтон изо всех сил старалась оставаться в центре политического внимания после того, как в 2016 году она проиграла Дональду Трампу на президентских выборах. Для этого, напомним, она выбрала тактику обвинения 45-ого президента США в связях с Москвой и теорию "российского вмешательства" в дела страны.

И вот сегодня она в очередной раз напомнила о себе, предложив вниманию общественности свой взгляд на текущую политическую ситуацию в США. Трибуной для выступления Клинтон выбрала издание The Atlantic.

По словам Клинтон, текущая ситуация в Америке подтверждает её заявления 1990-х годов об "обширном заговоре правых”, направленном против президентства её мужа.

"Всё ещё хуже из-за социальных сетей и республиканцев"

Только теперь, утверждает бывшая первая леди, "всё ещё хуже из-за социальных сетей и республиканцев, эксплуатирующих страх и подозрения в стремлении навсегда захватить политическую власть”.

"США оказываются в экзистенциальном кризисе во многих отношениях, у меня нет сомнений в том, что план другой стороны состоит в том, чтобы снова выиграть президентство, независимо от того, выиграют они всенародное голосование и Коллегию выборщиков или нет. И то же самое будет верно, чтобы вернуть Сенат, вернуть Палату представителей. И любой, кто думает, что это не самая важная проблема, стоящая перед нашей демократией, на самом деле не обращает внимания”, — сказала Клинтон Atlantic. "Мы находимся в разгаре конституционного кризиса. Это как лягушка, упавшая в воду. Котёл кипит, — заявляет политик. — Люди всё ещё спорят о вещах, которые важны, но не столь фундаментальны, как вопрос о том, будет ли наша демократия нарушена, а затем захвачена. И правление меньшинства будет тем, при чём мы живем, нормой. Трамп и его помощники создают этот абсолютный котёл заговора, ненависти и гнева и ищут объяснений и козлов отпущения. Результат мы видели во время беспорядков 6 января в Капитолии США".

Республиканцы против демократов

Демократы в настоящее время контролируют Белый дом и обе палаты Конгресса, хотя и с очень небольшим отрывом. Однако, по словам Клинтон, "коммерческие финансовые интересы, идеологические и партийные интересы, даже религиозные интересы работали на стороне республиканцев с 1990-х годов, чтобы попытаться посеять сомнения и вызвать потерю доверия к системе, склонить как финансовый, так и политический баланс вправо”.

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