EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Швеция срочно хочет в НАТО из-за действий России
Вызов для "Нафтогаза": на Украине придумали план спасения отопительного сезона
Операционную систему для детей планируют создать в России
Telegram стал бенефициаром из-за падения Facebook
После глобального сбоя по всему миру работу WhatsApp полностью восстановили
Закрыть ТНТ из-за "хамства и неуважения" требуют в Госдуме
Facebook обнародовал причины масштабного сбоя
Данные 1,5 миллиарда клиентов Facebook продаются в даркнете
Британка вышла из комы и узнала, что родила сына

Клинтон: Штаты сегодня как лягушка в котле с кипятком

Мир

Реальная проблема США — это создание заговора республиканцами, чьи надежды на победу на выборах ставят под угрозу саму демократию.

Так считает экс-первая леди и бывший кандидат в президенты Хиллари Клинтон.

 
  • Клинтон изо всех сил старалась оставаться в центре политического внимания после того, как в 2016 году она проиграла Дональду Трампу на президентских выборах. Для этого, напомним, она выбрала тактику обвинения 45-ого президента США в связях с Москвой и теорию "российского вмешательства" в дела страны.

И вот сегодня она в очередной раз напомнила о себе, предложив вниманию общественности свой взгляд на текущую политическую ситуацию в США. Трибуной для выступления Клинтон выбрала издание The Atlantic.

 

По словам Клинтон, текущая ситуация в Америке подтверждает её заявления 1990-х годов об "обширном заговоре правых”, направленном против президентства её мужа.

"Всё ещё хуже из-за социальных сетей и республиканцев"

Только теперь, утверждает бывшая первая леди, "всё ещё хуже из-за социальных сетей и республиканцев, эксплуатирующих страх и подозрения в стремлении навсегда захватить политическую власть”.

"США оказываются в экзистенциальном кризисе во многих отношениях, у меня нет сомнений в том, что план другой стороны состоит в том, чтобы снова выиграть президентство, независимо от того, выиграют они всенародное голосование и Коллегию выборщиков или нет. И то же самое будет верно, чтобы вернуть Сенат, вернуть Палату представителей. И любой, кто думает, что это не самая важная проблема, стоящая перед нашей демократией, на самом деле не обращает внимания”, — сказала Клинтон Atlantic.

"Мы находимся в разгаре конституционного кризиса. Это как лягушка, упавшая в воду. Котёл кипит, — заявляет политик. — Люди всё ещё спорят о вещах, которые важны, но не столь фундаментальны, как вопрос о том, будет ли наша демократия нарушена, а затем захвачена. И правление меньшинства будет тем, при чём мы живем, нормой.

Трамп и его помощники создают этот абсолютный котёл заговора, ненависти и гнева и ищут объяснений и козлов отпущения. Результат мы видели во время беспорядков 6 января в Капитолии США".

республиканцы против демократов, шарж
Республиканцы против демократов

Демократы в настоящее время контролируют Белый дом и обе палаты Конгресса, хотя и с очень небольшим отрывом. Однако, по словам Клинтон, "коммерческие финансовые интересы, идеологические и партийные интересы, даже религиозные интересы работали на стороне республиканцев с 1990-х годов, чтобы попытаться посеять сомнения и вызвать потерю доверия к системе, склонить как финансовый, так и политический баланс вправо”.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

АМЕРИКАНСКАЯ ДЕМОКРАТИЯ - ПОЧЕМУ ВСЕГО ДВЕ ПАРТИИ В АМЕРИКЕ
Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
Вызов для "Нафтогаза": на Украине придумали план спасения отопительного сезона
Банка российской сметаны оскорбила латышскую пенсионерку
Своего кумира Мика Джаггера не узнали посетители бара для фанатов Rolling Stones
Операционную систему для детей планируют создать в России
Telegram стал бенефициаром из-за падения Facebook
После глобального сбоя по всему миру работу WhatsApp полностью восстановили
Закрыть ТНТ из-за "хамства и неуважения" требуют в Госдуме
Клинтон: Штаты сегодня как лягушка в котле с кипятком
Facebook обнародовал причины масштабного сбоя
Данные 1,5 миллиарда клиентов Facebook продаются в даркнете
Популярное
Российский шоу-бизнес
Сын Блёданс побывал на шоу Галкина "Лучше всех!"

Девятилетний сын Эвелины Блёданс Семён принял участие в съёмках передачи Максима Галкина про одарённых детей "Лучше всех".

Сын Блёданс побывал на шоу Галкина "Лучше всех!"
Тимошенко назвала "сенсационной" цену газа на Украине и обвинила кабмин во лжи
Политика. Новости и аналитика
Тимошенко назвала "сенсационной" цену газа на Украине и обвинила кабмин во лжи
Российский шоу-бизнес
Гарика Харламова заметили на венчании наследника династии Романовых
Российский шоу-бизнес
Жорин оценил шансы Шаляпина "отхватить куш" после смерти супруги
Ирина Шлионская Ем и не толстею: продукты, от которых стоит отказаться с возрастом Ирина Шлионская Игорь Буккер Борис Джонсон пообещал британцам дефицит продуктов до Рождества Игорь Буккер Василий Амирджанов Телеизвинения предложили сделать федеральным трендом Василий Амирджанов
Катастрофы
Сын пассажира Ту-154, сбитого 20 лет назад ВСУ, назвал причины трагедии
Российский шоу-бизнес
В Сети обсуждают зажигательный танец Марии Захаровой
Малышева объяснила, кому нужна третья доза вакцины
Здоровье
Малышева объяснила, кому нужна третья доза вакцины
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников