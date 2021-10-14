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Володин сообщил, что ещё один депутат заболел коронавирусом

Политика

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин на заседании палаты заявил, что 12 парламентариев заразились коронавирусной инфекцией.

Володин сообщил, что ещё один депутат заболел коронавирусом

По словам Володина, коронавирусом заболел ещё один депутат, ранее зарегистрировали 11 заражённых COVID-19 членов Госдумы. Вместе с этим спикер парламента поделился статистикой о сотрудниках, которые не привились от инфекции и не получили иммунитет в ходе болезни:

  • "Единая Россия" — 5%;
  • ЛДПР — 5%;
  • "Справедливая Россия — За правду" — 10%;
  • КПРФ — 18%;
  • "Новые люди" — 30%.

"Если говорить о депутатах, то 92% вакцинировано либо переболели. 8% — это 37 депутатов", — добавил Володин, слова которого приводит РИА Новости.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, что пять парламентариев скончались из-за коронавируса. Кроме того, политик потребовал пропускать в Госдуму только привитых против COVID-19 депутатов. Вместе с этим председатель партии подчеркнул, что россияне должны носить средства индивидуальной защиты, поскольку в нашей стране напряжённая эпидемиологическая обстановка.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Олег Артюков
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