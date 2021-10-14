Спикер Государственной думы Вячеслав Володин на заседании палаты заявил, что 12 парламентариев заразились коронавирусной инфекцией.
По словам Володина, коронавирусом заболел ещё один депутат, ранее зарегистрировали 11 заражённых COVID-19 членов Госдумы. Вместе с этим спикер парламента поделился статистикой о сотрудниках, которые не привились от инфекции и не получили иммунитет в ходе болезни:
"Если говорить о депутатах, то 92% вакцинировано либо переболели. 8% — это 37 депутатов", — добавил Володин, слова которого приводит РИА Новости.
Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, что пять парламентариев скончались из-за коронавируса. Кроме того, политик потребовал пропускать в Госдуму только привитых против COVID-19 депутатов. Вместе с этим председатель партии подчеркнул, что россияне должны носить средства индивидуальной защиты, поскольку в нашей стране напряжённая эпидемиологическая обстановка.
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