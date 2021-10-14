США требует убрать российские ракеты из Европы

Российская сторона нарушила договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и оставила их в Европе, заявили в офисе Джо Байдена. Теперь Штаты требует немедленно "убрать" оружие с территории страны.

Спецпредставитель президента США по ядерному нераспространению Джеффри Эберхардт заявил, что никаких иных решений американское правительство принимать не будет и Россия должна соблюсти условия вышеупомянутого договора.

"Россия уже нарушила ДРСМД, разместив ракеты. Так что решение заключается в том, чтобы они убрали эти ракеты", — сказал спецпредставитель в беседе с РИА Новости.

Впрочем, это не первые нападки Вашингтона в отношении территориального размещения российских ракет. В 2019 году представители администрации США заявили, что хотят прервать договор ДРСМД в одностороннем порядке из-за России. Тогда Москва опровергла все обвинения, но соглашение перестало действовать.

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