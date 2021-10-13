Минстрой разрешил россиянам жить в домах с повреждениями и креном

В федеральном Минстрое утвердили механизм признания многоквартирных жилых домов "ограниченно работоспособными". Соответствующий приказ появился на портале правовой информации.

В официальном документе "Об установлении Порядка признания многоквартирных домов, находящихся в ограниченно работоспособном техническом состоянии", сказано, что данный статус получат жилые объекты с креном, дефектами и повреждениями.

При этом россиянам разрешили проживать в таких постройках, даже если в них снижена несущая способность.

Однако эксперты должны подтвердить, что из-за текущих недочётов здание не сможет разрушиться, потерять устойчивость или опрокинуться в ближайшее время.

Приказ подписал руководитель Министерства строительства РФ Ирек Файзуллин. Он уточнил, что за домами с дефектами, в которых проживают люди, будут регулярно следить специалисты. При необходимости им могут поручить укрепить или восстановить конструкции, чтобы продлить срок службы здания.

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