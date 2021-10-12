Как УК обманывают доверчивых жителей

По прогнозам аналитиков, в 2021 году оборот рынка управления в ЖКХ России (содержание жилья и коммунальные платежи) составит 2,85 трлн руб. Несмотря на все усилия законодателей такие суммы привлекают множество недобросовестных деятелей, желающих по-быстрому сорвать куш. Что самое интересное, некоторым это удается!

Сегодня поговорим об Ирине Савойской, генеральном директоре УК "Стройжилпрофи", которая смогла создать настоящую пирамиду из обманутых жителей фонда Москвы.

Её имя также связано с громким делом — падением лифтов в ЖК "Алые паруса" в 2016 году. Она работала заместителем руководителя управления клиентского сервиса ООО "ДС Эксплуатация". В Сети можно найти протокол собрания собственников и компании "ДС эксплуатация", где жильцы жалуются на плохую работу лифтов и требуют заменить лифтовое оборудование. Вскоре после этого произошла трагедия.

На самом деле управляющей компании как таковой не существует. Держать штат сотрудников дорого и хлопотно, поэтому исполняется только видимость работы. Задача — продержаться как можно дольше нет. В штате всего два человека, уставной капитал — 10 тысяч рублей. Цель — правдами и неправдами "поглощать" новые дома. В ход идут и подкуп жителей, и рейдерские захваты — все средства хороши, когда на кону большие деньги. Смысл в том, что всё то время, пока дом находится в управлении "Стройжилпрофи", компания не платит никому, в том числе ресурсоснабжающим организациям. Таким образом, у жителей копятся долги перед МОЭКом и Мосэнерго. Огромные средства оседают на счетах УК и работают на ее руководителей.

Оплачиваются долги в самый последний момент: либо когда вынесено судебное решение, либо когда дело передано в суд. А суд, как известно, дело долгое. Тем временем УК берет под контроль новые дома.

Каждый раз все идет по одному и тому же сценарию: обещания качественных услуг для жителей, горстка ратующих за переход в новую УК проплаченных активистов, подделанные протоколы общего собрания. Прозревшие жители, смена управляющей компании и многочисленные суды. Все это время платежи за ЖКХ идут в "Стройжилпрофи".

Например, в октябре 2020 года глава управы района "Раменки" И. А. Алексеев назначил УК "Стройжилпрофи" управлять тремя огромными многоквартирными домами на Мичуринском проспекте, 19: корпус 1, 2 и 3. (Распоряжение № 59-Р от 5 октября 2020 года). Чем руководствовался глава управы — мы можем только догадываться.

Проблемы у жильцов домов на Мичуринском начались сразу же. Первым делом исчезли контейнеры для крупногабаритного мусора. Руководитель компании Ирина Савойская объяснила в чате, что большие контейнеры стоят слишком дорого и их стоимость не входит в счета за ЖКХ. Подъезды перестали убирать, а уборщики исчезли, как динозавры, потому что клининговый сервис существует только на бумаге. Этажи зарастали грязью, в подъездах копился мусор. Вместо электрика в квартиру к одной жительнице пришел сантехник, итогом его работы стало короткое замыкание в первые же минуты визита.

К другому жильцу по вызову пришла сама Савойская и предложила в обмен на услуги подписать решение об избрании "Стройжилпрофи" управляющей компанией. На все вопросы и претензии жильцов Савойская лихо отписывалась в чате: "Всё хорошо, всё исправим". Апогеем истории стало появление во всех подъездах объявления, что долг жильцов перед УК "Стройжилпрофи" составляет более 2,7 млн рублей. Мол, если он не будет оплачен в самое ближайшее время, то должникам будет отключена горячая вода. И это через месяц после перехода в УК "Стройжилпрофи".

Надо ли говорить, что жители были в ярости и как люди ответственные и образованные решили избавиться от непрофессиональной управляющей компании. Жители корпуса №3 проголосовали за создание ТСЖ, которое будет само управлять домом. Но за это право им предстоит ещё побороться в суде — УК "Стройжилпрофи" не собирается так просто и быстро отказываться от прибыльного актива. За другие два корпуса "Стройжилпрофи" борется и тянет время в суде, подделывая протоколы и подкупая доступных жителей.

Вот это бизнес: симпатичная директор Ирина Савойская, обещающая жильцам римские шторы на окнах и золотые горы в придачу, несколько ярых активистов, сражающихся за переход в новую УК, протокол несуществующего собрания и (барабанная дробь) судебное дело.

Этим домам после перехода перестают оказываться услуги. Копятся долги, компания подчистую забирает в свой карман строчку "Содержание и ремонт". Приводим элементарную математику:

Дано:

Проспект Вернадского, 58; Большая Очаковская, 10; доверчивые жители; Ирина Савойская.

Решение:

Собираем с 15241,6 кв. м. (площадь обслуживания Проспект Вернадского, 58) и с 8077 кв. м. (площадь обслуживания Большая Очаковская, 10) суммы эквивалентные 5,8 млн. руб./год (содержание и ремонт) + 3,09 млн. руб./год (содержание и ремонт) + отопление порядка 7,5 млн. руб./год и 4 млн руб./год, соответственно.

За год с двух домов получается сумма близкая 20 миллионам рублей. Для сравнения — врач в России в среднем получает 600 тысяч в год, а руководитель управляющей компании из Москвы нечестным образом обдирает тех самых врачей, докторов и других на 20 млн рублей. Стоит ли говорить, что таких домов явно больше двух? Стоит ли говорить, что сотрудников в компании всего два?

Необходимо отметить, что пару дней назад жильцы дома №58 по проспекту Вернадского смогли избавиться от услуг управляющей компании "Стройжилпрофи". И теперь к ней на смену должна прийти УК "Умный дом" (это ещё одна УК Савойской). Желающих голосовать за эту организацию на общедомовом собрании пока немного — большинство хотят перейти в ГБУ "Жилищник". Чем закончится эта история — пока не ясно. Есть очень большая вероятность, что для жителей этого дома все может вернуться на круги своя, ведь старая схема может повториться.