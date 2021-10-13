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Конгресс раскритиковал Байдена за отношение к Китаю и России

Политика

Лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконнелл резко высказался о политике Джо Байдена в отношении России и Китая. По мнению конгрессмена, лидер США тратит триллионы долларов "не туда". 

Конгресс раскритиковал Байдена за отношение к Китаю и России

"Присущие предвыборной кампании Байдена резкие высказывания сменились на безысходную дипломатическую риторику его администрации", - цитирует Макконнелла RT.

По словам конгрессмена, в отношении России и Китая нужно "принимать меры", потому что Москва «манипулирует энергетическим рынком», а со стороны КНР растут "коммунистические угрозы". 

Обвинил конгрессмен Байдена и в "нецелевой растрате" бюджета. По мнению Макконнелла, лидер США бросил "на произвол" военных и тратит огромные деньги на социальные "устремления". 

"На целые месяцы оставили в подвешенном состоянии первостепенный инструмент конгресса для воздействия на оборонную политику — исторически поддерживаемый обеими партиями законопроект об оборонном бюджете страны", - заявил лидер республиканцев в сенате. 

Ранее социологи провели опрос американцев о политике Байдена. Согласно исследованию, рейтинг действующего лидера США упал больше чем на 50%. 

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Олег Артюков
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