Россия "разбирает" военную технику США в Афганистане, заявил Трамп

Дональд Трамп заявил, что техника, которую военные США бросили в Афганистане, попала в руки России и Китая. По мнению экс-президента, сейчас страны изучают американские технологии.

По мнению Трампа, поспешный вывод войск из Афганистана сыграли "врагам" на руку. Теперь "секреты" военной техники США достались недружественным Штатам странам.

"У России и Китая уже есть образцы наших вертолётов. Они уже разбирают "Апачи", изучают их, скоро они соберут лучшую технику", — цитирует Дональда Трампа РИА Новости.

Впрочем, заявление на митинге республиканцев в штате Айова, не прошло и без казусов. Дональд Трамп несколько минут говорил о выводе войск из Пакистана, перепутав название стран.

"Мы перестроили армию, и это было сложнее, чем вывести войска из Пакистана… Из… из Афганистана. Кстати, о Пакистане, он помог бы нам, но мы не просили", — сориентировался Трамп в своей речи.

Ранее экс-лидер США обвинил Байдена в том, что Америка потеряла энергонезависимость и вынуждена просить "немного нефти" у России и ОПЕК.

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