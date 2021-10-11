В понедельник, 11 октября, президент Владимир Путин отметил, что в этом году в нашей стране собран хороший урожай.
Глава государства оценил работу всего агропромышленного комплекса и подчеркнул, что высоких показателей удалось достичь благодаря ряду системных изменений. Слова Путина приводит ТАСС:
"Агропромышленный комплекс стал по-настоящему современным, насыщенным передовыми технологиями и новациями".
В этом году практически полностью были удовлетворены потребности России по основным группам продовольствия.
На совещании о научно-техническом обеспечении развития агропромышленного комплекса Путин определил задачу на ближайшие 10 лет — обеспечить аграриев семенами отечественной селекции на 75%.
Президент также уверен, что у отечественных производителей есть все, чтобы снабдить необходимыми продовольствиями внутренний рынок, выйти на мировую площадку и продемонстрировать на глобальном рынке российские аграрные технологии.
Ранее Pravda. Ru публиковала информацию об особенностях развития сельского хозяйства в Арктике.
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