Путин оценил урожай, собранный в этом году

В понедельник, 11 октября, президент Владимир Путин отметил, что в этом году в нашей стране собран хороший урожай.

Глава государства оценил работу всего агропромышленного комплекса и подчеркнул, что высоких показателей удалось достичь благодаря ряду системных изменений. Слова Путина приводит ТАСС:

"Агропромышленный комплекс стал по-настоящему современным, насыщенным передовыми технологиями и новациями".

В этом году практически полностью были удовлетворены потребности России по основным группам продовольствия.

На совещании о научно-техническом обеспечении развития агропромышленного комплекса Путин определил задачу на ближайшие 10 лет — обеспечить аграриев семенами отечественной селекции на 75%.

Президент также уверен, что у отечественных производителей есть все, чтобы снабдить необходимыми продовольствиями внутренний рынок, выйти на мировую площадку и продемонстрировать на глобальном рынке российские аграрные технологии.

Ранее Pravda. Ru публиковала информацию об особенностях развития сельского хозяйства в Арктике.

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