Губернатор Алиханов: Польша роет канал через Балтийскую косу для своих танков

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что Польша решила прорыть судоходный транспортный канал через Балтийскую косу, чтобы в случае войны иметь возможность быстро перебросить танки к территории России.

Лидер правящей польской партии Ярослав Качиньский рассчитывает, что канал избавит Варшаву от экономической зависимости от России, так как в настоящее время корабли, идущие в польский порт Эльблонг, должны пересекать российские территориальные воды в районе Балтийска.

По словам Алиханова, Варшава решила прорыть новый канал только для того, чтобы "у танковых полков, которые располагаются рядом с Эльблонгом, была отдельная, независимая, наверное, возможность пройти через этот канал".

"Всё, больше ни для чего это не нужно!" — сообщил политик в беседе с изданием Daily Storm.

Губернатор отметил, что польские суда всегда без проблем проходили в порт Эльблонга, пересекая территориальные воды РФ, и никто не тормозил эти корабли.

Алиханов добавил, что строительство канала нарушает нормы международного права и грозит экологической катастрофой.

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