Gazeta Wyborcza: Россия обогатится на строительстве канала через Балтийскую косу

Ранее председатель партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявлял, что Польша должна проложить канал через Балтийскую косу, чтобы нанести "удар по Москве". Но журналисты издания Gazeta Wyborcza не согласны с этой позицией. По их мнению, реализованный проект приведет только к обогащению бизнесменов из России.

Качиньский убежден: после создания канала в обход Балтийского пролива зависимость от Кремля останется в прошлом. Однако журналисты Gazeta Wyborcza считают, что в реальности все будет совершенно по-другому.

"На канале сколотят состояние россияне. 90% товарооборота порта в Эльблонге, ради которого в первую очередь и строится канал, приходится на Калининградскую область", — говорится на сайте Gazeta Wyborcza.

Кроме того, поляки опасаются, что проект нанесет большой вред окружающей среде и нарушит местную экологическую систему.

Добавим, российские бизнесмены доставляют через порт Польши товары и сырье. Существует большая вероятность, что после окончания возведения канала предприниматели смогут увеличить оборот груза и нарастить свою выручку.

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