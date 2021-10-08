EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Киселёв прокомментировал вручение "Нобелевки" Муратову
СК России выступил за закон о пожизненном заключении педофилов-рецидивистов
Опубликованы вакансии с наибольшими зарплатами в Москве
Андрей Разин показал модного Путина на ретро-снимке
В Крыму оценили заявление Киева о военном захвате полуострова
Максимум суточной смертности от COVID-19 обновился в РФ
Елена Малышева назвала топ лекарств от коронавируса
Стало известно, как бывшая жена Иосифа Пригожина лишилась жилья
"Он не монстр": собаку, напавшую на девочку в Жуковском, изъяли как вещдок

Политолог оценил влияние на Россию строительства канала через Балтийскую косу

Политика

Инициатива Варшавы проложить канал через Балтийскую косу сложнореализуема, однако в этом направлении ей может помочь инициатива "Триморья", заявил политолог Леонид Савин, комментируя Pravda.Ru намерение Польши проложить канал через Балтийскую косу, чтобы нанести "удар по Москве".

Политолог оценил влияние на Россию строительства канала через Балтийскую косу

По его словам, на подготовку подобных проектов требуется примерно 1,5 года, а на реализацию уйдёт порядка 2 лет. С другой стороны, как заявил Савин, важным фактором является то, что Польша играет определяющую роль в инициативе "Триморья".

"Стоит помнить, что Польша является двигателем "Триморья". И они стараются взаимодействовать со странами Западной Европы отдельно, не как члены Евросоюза. А Германия, Франция и Британия получат инвестиции", — подчеркнул собеседник Pravda.Ru.

Савин убеждён, что у этих государств есть прерогатива по созданию инфраструктурных объектов, в том числе энергетических, поэтому их представители, как отметил эксперт, могут попытаться реализовать инициативы, связанные с личными и национальными интересами.

"Пока неясно, какую роль будет играть Россия, наши интересы. Это покажет время. Но сам проект "Триморье" больше напоминает санитарный кордон и, безусловно, направлен против России", — заключил главред "Геополитики".

Ранее в Польше заявили о намерении проложить канал через Балтийскую косу, чтобы нанести "удар по Москве". Однако журналисты Gazeta Wyborcza высказались, что реализованный проект приведёт только к обогащению бизнесменов из России и разрушит экологическую систему.

"Инициатива трёх морей" ("Триморье") — объединение двенадцати государств Евросоюза, Центральной и Восточной Европы, которые имеют выход к Адриатическому, Балтийскому и Чёрному морям. Цель организации — налаживание регионального диалога по ряду вопросов.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Междуморье как основа идеологии Польши
Автор: Юлия Миленина, Редактор: Кирилл Горшенин, Куратор: Олег Артюков
Последние материалы
Политолог оценил планы Киева следить за Донбассом со спутника
Киселёв прокомментировал вручение "Нобелевки" Муратову
"Вечер –– личное пространство": Песков рассказал, как Путин провел день рождения
Политолог оценил влияние на Россию строительства канала через Балтийскую косу
СК России выступил за закон о пожизненном заключении педофилов-рецидивистов
МВФ помешал США сохранить репутацию мирового гегемона
Опубликованы вакансии с наибольшими зарплатами в Москве
Банк России ввёл обязательное тестирование начинающих инвесторов
Андрей Разин показал модного Путина на ретро-снимке
В Крыму оценили заявление Киева о военном захвате полуострова
Популярное
Российский шоу-бизнес
Эксперт объяснил, сколько лет на самом деле было жене Прохора Шаляпина

Официально сообщалось, что жене Прохора Шаляпина на момент смерти было всего 42 года. Существуют подозрения, что женщина скрывала свой настоящий возраст.

Эксперт объяснил, сколько лет на самом деле было жене Прохора Шаляпина
Зеленский выдвинул Путину ультиматум. В Кремле смеялись...
Новости Украины
Зеленский выдвинул Путину ультиматум. В Кремле смеялись...
Другие
В Казахстане женщина из-за русской речи назвала таксиста предателем народа
Политика. Новости и аналитика
Мнение: Польша не может прогнуть Белоруссию, оттого и бесится
Игорь Буккер МВФ помешал США сохранить репутацию мирового гегемона Игорь Буккер Ирина Гусакова Конфликт с шейхом Бахрейна "убил" Майкла Джексона Ирина Гусакова Василий Амирджанов Казаки потребовали закрыть ТНТ за мужские поцелуи Василий Амирджанов
Политика. Новости и аналитика
Депутат Рады: Зеленский отказался от судьбоносного предложения Путина
Российский шоу-бизнес
Садальский поделился своим взглядом на гибель Игоря Талькова
"Кусаются как бешеные псы": китайцы восхитились ответом России властям США
Политика. Новости и аналитика
"Кусаются как бешеные псы": китайцы восхитились ответом России властям США
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников