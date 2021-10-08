Политолог оценил влияние на Россию строительства канала через Балтийскую косу

Инициатива Варшавы проложить канал через Балтийскую косу сложнореализуема, однако в этом направлении ей может помочь инициатива "Триморья", заявил политолог Леонид Савин, комментируя Pravda.Ru намерение Польши проложить канал через Балтийскую косу, чтобы нанести "удар по Москве".

По его словам, на подготовку подобных проектов требуется примерно 1,5 года, а на реализацию уйдёт порядка 2 лет. С другой стороны, как заявил Савин, важным фактором является то, что Польша играет определяющую роль в инициативе "Триморья".

"Стоит помнить, что Польша является двигателем "Триморья". И они стараются взаимодействовать со странами Западной Европы отдельно, не как члены Евросоюза. А Германия, Франция и Британия получат инвестиции", — подчеркнул собеседник Pravda.Ru.

Савин убеждён, что у этих государств есть прерогатива по созданию инфраструктурных объектов, в том числе энергетических, поэтому их представители, как отметил эксперт, могут попытаться реализовать инициативы, связанные с личными и национальными интересами.

"Пока неясно, какую роль будет играть Россия, наши интересы. Это покажет время. Но сам проект "Триморье" больше напоминает санитарный кордон и, безусловно, направлен против России", — заключил главред "Геополитики".

Ранее в Польше заявили о намерении проложить канал через Балтийскую косу, чтобы нанести "удар по Москве". Однако журналисты Gazeta Wyborcza высказались, что реализованный проект приведёт только к обогащению бизнесменов из России и разрушит экологическую систему.

"Инициатива трёх морей" ("Триморье") — объединение двенадцати государств Евросоюза, Центральной и Восточной Европы, которые имеют выход к Адриатическому, Балтийскому и Чёрному морям. Цель организации — налаживание регионального диалога по ряду вопросов.

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