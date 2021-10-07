Захарова жёстко ответила на критику украинского премьера

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что "если бы "неподобающее поведение" было видом спорта, киевский режим не сходил бы с пьедестала". Так она прокомментировала критику со стороны украинского премьера в адрес Венгрии и России по поводу газового контракта, заключённого в обход Украины.

Также Захарова напомнила недавние слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что страна не добьётся успеха на международной арене без сильной и "наглой" политики.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал, что Венгрия является независимым государством, которое имеет право заключать газовый контракт с Россией. Тем не менее, он всё равно осудил данное решение, назвав его неподобающим поведением для европейских партнёров.

В конце сентября Венгрия и "Газпром" заключили новый контракт на поставку 4,5 миллиардов кубометров газа в год в течение последующих 15 лет. Предполагается, что 3,5 миллиарда кубометров газа будет поступать в страну через Сербию, ещё один миллиард — через Австрию. С 1 октября Россия начала поставлять "голубое топливо" в Венгрию в обход Украины. В Киеве выразили разочарованность по поводу решения Будапешта и пообещали пожаловаться в Европейскую комиссию.

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