Депутат Государственной думы Анна Кузнецова подтвердила, что её кандидатуру предложили на пост вице-спикера Госдумы. Этот вопрос обсудили на заседании бюро высшего совета и генсовета "Единой России".
"Пока мою кандидатуру просто предложили на заседании бюро высшего совета и генерального совета партии "Единая Россия", — отметила Кузнецова в интервью РИА Новости.
12 октября на пленарном заседании Госдумы вопрос назначения Анны Кузнецовой будет решён уже официально.
С 2016 года Кузнецова занимала пост уполномоченного при Президенте России по правам ребёнка, в конце сентября этого года она освободила эту должность в связи с избранием в Госдуму.
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