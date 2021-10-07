Пост вице-спикера Госдумы предложили Анне Кузнецовой

Депутат Государственной думы Анна Кузнецова подтвердила, что её кандидатуру предложили на пост вице-спикера Госдумы. Этот вопрос обсудили на заседании бюро высшего совета и генсовета "Единой России".

"Пока мою кандидатуру просто предложили на заседании бюро высшего совета и генерального совета партии "Единая Россия", — отметила Кузнецова в интервью РИА Новости.

12 октября на пленарном заседании Госдумы вопрос назначения Анны Кузнецовой будет решён уже официально.

С 2016 года Кузнецова занимала пост уполномоченного при Президенте России по правам ребёнка, в конце сентября этого года она освободила эту должность в связи с избранием в Госдуму.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.