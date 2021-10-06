Возможность общефедерального локдауна из-за COVID-19 в РФ оценила глава Совфеда

В России не будут вводить общефедеральный локдаун в связи с распространением коронавируса, считает глава Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Уверена, что общефедерального локдауна не будет. Что касается субъектов Федерации, они принимают меры в зависимости от конкретной ситуации в каждом регионе", — цитирует заявление парламентария ТАСС.

Валентина Матвиенко заявила также, что в стране не будет принудительной вакцинации от COVID-19.

"Я считаю, что никакой всеобщей принудительной вакцинации не будет и не может быть. Здесь должно быть только добровольное решение", — сказала председатель Совфеда.

Вместе с тем она назвала вакцинацию единственным способом противодействовать развитию пандемии.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о нежелательности введения локдаунов и на региональном уровне.

"Объявление каких-то локдаунов является абсолютно нежелательным сценарием для любого из регионов", — подчеркнул представитель Кремля.

По его словам, приоритет в борьбе с ростом заболеваемости COVID-19 должен отдаваться точечным мерам. Дмитрий Песков отметил, что определённую методику в этом вопросе уже наработали.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.