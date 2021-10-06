В посольстве РФ чётко ответили США по "делу Навального"

Посольство РФ в США ответило на заявление американской стороны о применении химического оружия российскими спецслужбами в "деле Навального". По заявлению ведомства, Госдепартамент "необоснованно и голословно" обвиняет Россию.

А также уточнили, что после обнародования данных о скандальном блогере, США сразу заняли "агрессивную" позицию.

"Так называемое дело А. Навального с первых часов стало плотно сопровождаться агрессивной пропагандисткой кампанией западных и аффилированных с ними российских информационных ресурсов, центральным тезисом которой стало ничем не подтверждённое утверждение об "отравлении" блогера", — говорится на странице ведомства в Facebook.

Также представители ведомства призвали Вашингтон завершить программу химдемилитаризации. Согласно информации, Россия свои обязательства по уничтожению химоружия выполнила ещё в 2017 году. Тогда как США остались единственной страной в мире с большим количеством, которая не выполнила договорённости по КЗХО.

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