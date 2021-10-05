"Обязательно отметит": в Кремле рассказали, как пройдёт день рождения Путина

В четверг, 7 октября, Владимиру Путину исполнится 69 лет. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, как российский лидер будет отмечать день рождения.

По его словам, у Путина есть рабочие планы, однако вечером он, скорее всего, всё-таки встретится с родственниками, передаёт РИА Новости.

"Вы знаете, он частенько проводит рабочие мероприятия. Никто не сомневается, что по крайней мере вечером президент с родными и близкими обязательно отметит. Так бывает чаще всего", — поделился Песков.

При этом санитарно-эпидемиологические ограничения по коронавирусу не должны повлиять на празднование дня рождения Владимира Путина.

"Сейчас такой особо уже нету самоизоляции", — сказал пресс-секретарь президента.

Напомним, в прошлом году Путин провёл почти весь свой день рождения на рабочем месте. В первой половине дня у него было больше десятка телефонных переговоров, однако ближе к вечеру он нашёл время, чтобы встретиться с друзьями.

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