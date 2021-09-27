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Венгрия сочла вмешательством в свои дела реакцию Киева на контракт с РФ по газу

Политика

В МИД Венгрии сочли вмешательством во внутренние дела страны реакцию Киева на заключение контракта с "Газпромом" на поставку газа в обход Украины.

Венгрия сочла вмешательством в свои дела реакцию Киева на контракт с РФ по газу

"Я протестую против этой попытки вмешаться во внутренние дела Венгрии и обеспечение отоплением в зимние периоды. Это наше дело, никакая другая страна не может на это влиять", — цитирует РИА заявление министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто.

Напомним, 27 сентября Венгрия и "Газпром" заключили контракт на поставку газа в обход Украины до конца 2036 года. Соглашение, которое вступит в силу 1 октября, предусматривает ежегодную поставку Венгрии 3,5 млрд кубометров российского газа через Сербию и 1 млрд кубометров — через Австрию.

После этого в МИД Украины заявили о намерении обратиться в Еврокомиссию для получения оценки соответствия венгерско-российского газового соглашения европейскому законодательству в области энергетики.

Кроме того, МИД инициировал перенос заседания межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества.

Петер Сийярто, комментируя это решение, заявил, что решение вопроса с обеспечением тепла в венгерских квартирах зимой не имеет отношения к каким-либо межправительственным комиссиям.

"Я прошу не путать, это разные вещи", — подчеркнул министр.

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Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Олег Артюков
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