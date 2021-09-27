Контракт на поставку газа в обход Украины заключили Венгрия и "Газпром"

"Газпром" будет поставлять газ в Венгрию в обход Украины до конца 2036 года.

Как сообщает корреспондент РИА Новости, контракт на поставку газа заключили в Будапеште гендиректор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова и министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

По словам главы министерства, в рамках контракта Венгрия планирует ежегодно получать 4,5 млрд кубометров российского газа. Предполагается, что 3,5 млрд кубометров газа будет поступать в страну через Сербию, 1 млрд — через Австрию.

Сообщается, что заключённое в Будапеште соглашение должно вступить в силу 1 октября. Его условия могут быть изменены через 10 лет.

В связи с заключением Венгрией контракта на поставку газа в обход Украины Киев планирует обратиться в Европейскую комиссию.

"Украинская сторона также обратится в Европейскую комиссию для предоставления оценки соответствия нового венгерско-российского газового соглашения европейскому законодательству в области энергетики", - заявили в украинском МИД.

Ранее в министерстве сообщили о разочаровании Киева решением Венгрии подписать новый контракт с "Газпромом". В МИД отметили, что этот шаг наносит ущерб двусторонним украино-венгерским отношениям.

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