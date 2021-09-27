В РФ должна быть одна должность президента, заявили в Кремле

В Кремле выступают за приход к единообразию в наименованиях должностей глав регионов. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он заявил, что Владимир Путин понимает специфику регионов, глав которых называют президентами. Однако в будущем ситуацию с наименованиями должностей стоит упорядочить, поскольку должность президента в России должна быть одна.

"Должность президента в стране должна быть одна. Но вместе с тем существует специфика некоторых регионов… Президент с пониманием относится к этой специфике. Но, с другой стороны, будущее покажет, насколько всё-таки возможна перспектива того, чтобы это всё было приведено к единому знаменателю", — цитирует заявление Пескова ТАСС.

Напомним, 27 сентября в Госдуму внесли законопроект "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ". По словам главы комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрея Клишаса, являющегося одним из авторов документа, проект предусматривает, в частности введение единообразного подхода в наименованиях органов власти в российских регионах.

"Так, устанавливается общее для всех субъектов РФ наименование должности высшего должностного лица — "Глава субъекта Российской Федерации" и наименование высшего исполнительного органа — "Правительство субъекта РФ", — рассказал парламентарий.

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