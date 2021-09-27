Сроки полномочий губернаторов и депутатов заксобраний могут уравнять в РФ

В России предложили уровнять сроки полномочий губернаторов и региональных законодательных собраний.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрея Клишаса, 27 сентября в Госдуму внесли законопроект "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ", предусматривающий введение равных пятилетних сроков для исполнения полномочий главами регионов и депутатами.

"Предусматривается установление единообразных сроков исполнения полномочий депутата законодательного органа субъекта Российской Федерации и высшего должностного лица субъекта Российской Федерации — пять лет", — заявил собеседник агентства, являющийся одним из авторов законопроекта.

Андрей Клишас рассказал, что проект предполагает также введение единообразного подхода в наименованиях органов власти в российских регионах.

"Так, устанавливается общее для всех субъектов РФ наименование должности высшего должностного лица — "Глава субъекта Российской Федерации" и наименование высшего исполнительного органа — "Правительство субъекта РФ", — уточнил собеседник агентства.

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