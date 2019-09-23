Президент или Правительство смогут урезать полномочия губернаторов

Полномочия региональных органов власти, переданные государством, смогут начать изымать по решению Президента или кабинета министров.

Соответствующий законопроект Правительства Госдума планирует рассмотреть в первом чтении на одном из ближайших пленарных заседаний. Об этом сегодня сообщает Парламентская газета.

Документ предусматривает, что порядок контроля за эффективностью региональными властями переданных полномочий будут устанавливать федеральные органы исполнительной власти, которые занимаются выработкой государственной политики.

Полномочия будут изыматься в случае их неисполнения или ненадлежащего исполнения по решению Президента или Правительства России на основании представления контролирующего органа.

Изменения в системе контроля могут коснуться 26 сфер деятельности региональных администраций, включая занятость населения, ветеринарию, экологическую экспертизу и государственную научно-техническую политику.

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Фото: Правительство РФ