В ЦИК не удовлетворили жалобу "Яблока" на "ошибочные" результаты выборов

Представители партии "Яблоко" обратились в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) с требованием признать недействительными итоги голосования в Госдуму РФ. Однако жалобу решили оставить без удовлетворения.

Политические деятели из "Яблока" считают, что выборы в 2021 году прошли с нарушениями. В частности, по их словам, ошибки были зафиксированы как в ходе голосования, так и после него — во время подсчёта голосов. В партии убеждены: текущие итоги выборов не отражают волю избирателей.

Они попытались собрать все доказательства на 11 страницах жалобы. Кроме того, в документе содержатся претензии по всем этапам избирательной кампании. Также представители "Яблока" направили в ЦИК 16 страниц приложений, где подробно перечислили все нарушения.

Однако член комиссии ЦИК Антон Лопатин отметил, что в части отказа в регистрации кандидатов специалисты руководствовались только законодательной базой, передаёт РИА Новости.

"Жалобу оставить без удовлетворения", — постановил Лопатин.

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