Нарышкин назвал обвинение Лондона по делу Скрипалей "очередной ложью"

Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин прокомментировал новое обвинение Лондона по делу Скрипалей. По его словам, иностранцы снова лгут и отвлекают людей от "бегства" НАТО из Афганистана.

Ранее в Скотленд-Ярде заявили, что якобы ещё один гражданин России причастен к отравлению Скрипалей. По информации британских следователей, это сотрудник ГРУ Денис Сергеев, прибывший в Великобританию под именем "Сергей Федотов". Нарышкин убеждён: эти данные нельзя считать правдой, передаёт ТАСС.

"Это попытка очередной ложью прикрыть или поддержать ложь предыдущую. И кроме того, в свете последних афганских событий это ещё, наверное, и попытка отвлечь общественность от позора, бегства из Афганистана, прежде всего войск США, их союзников, в том числе в лице Великобритании", — считает глава СВР РФ.

Он уверен, что оглашение новых данных связано с попыткой скрыть слабость блока НАТО, который не в силах отвечать за мировую безопасность.

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