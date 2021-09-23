EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
У Павелецкого вокзала презентовали первый этап масштабной реконструкции площади
Дочь Заворотнюк возмутили слова Утяшевой о недоженщинах
Венедиктов рассказал о результатах проверки электронного голосования
А у нас дороги лучше, чем у вас! - похвастался в Нью-Йорке Зеленский
Киркоров заявил, что это он организовал праздник детям Пугачёвой
Производство вакцины "Ковивак" возобновили после модернизации в центре Чумакова
Ложь Наташи Королёвой о дочери виртуозно разоблачили
В Екатеринбурге дворник убил визави и сварил из него бульон
Профсоюзы: Три миллиона европейцев замёрзнут – им не хватит денег на отопление

Нарышкин назвал обвинение Лондона по делу Скрипалей "очередной ложью"

Политика

Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин прокомментировал новое обвинение Лондона по делу Скрипалей. По его словам, иностранцы снова лгут и отвлекают людей от "бегства" НАТО из Афганистана.

Нарышкин назвал обвинение Лондона по делу Скрипалей "очередной ложью"

Ранее в Скотленд-Ярде заявили, что якобы ещё один гражданин России причастен к отравлению Скрипалей. По информации британских следователей, это сотрудник ГРУ Денис Сергеев, прибывший в Великобританию под именем "Сергей Федотов". Нарышкин убеждён: эти данные нельзя считать правдой, передаёт ТАСС.

"Это попытка очередной ложью прикрыть или поддержать ложь предыдущую. И кроме того, в свете последних афганских событий это ещё, наверное, и попытка отвлечь общественность от позора, бегства из Афганистана, прежде всего войск США, их союзников, в том числе в лице Великобритании", — считает глава СВР РФ.

Он уверен, что оглашение новых данных связано с попыткой скрыть слабость блока НАТО, который не в силах отвечать за мировую безопасность.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Виктория Скрипаль допустила, что ее дядя мог пойти на сделку с Великобританией [РАССЛЕДОВАНИЕ]
Автор: Юлия Миленина, Куратор: Олег Артюков
Последние материалы
У Павелецкого вокзала презентовали первый этап масштабной реконструкции площади
Дочь Заворотнюк возмутили слова Утяшевой о недоженщинах
Нарышкин назвал обвинение Лондона по делу Скрипалей "очередной ложью"
Венедиктов рассказал о результатах проверки электронного голосования
А у нас дороги лучше, чем у вас! - похвастался в Нью-Йорке Зеленский
Киркоров заявил, что это он организовал праздник детям Пугачёвой
Шойгу и Лавров не планируют переходить в Госдуму, но точку в деле поставит Путин
Производство вакцины "Ковивак" возобновили после модернизации в центре Чумакова
Немцы требуют исключить поляков из ЕС: "Пусть катятся дружить с Россией"
Ложь Наташи Королёвой о дочери виртуозно разоблачили
Популярное
Российский шоу-бизнес
Округлившуюся Порошину заподозрили в шестой беременности

Мария Порошина разместила фотографию, глядя на которую подписчики решили, что актриса скоро снова станет мамой.

Округлившуюся Порошину заподозрили в шестой беременности
Прозападная позиция Узбекистана несёт России серьёзную угрозу
Новости Узбекистана
Прозападная позиция Узбекистана несёт России серьёзную угрозу
Политика. Новости и аналитика
Хазарейцы готовы оказать талибам* вооружённое сопротивление
Политика. Новости и аналитика
В США недовольны "прощальным подарком Путина" для Меркель
Ирина Шлионская Источником утренней бодрости может стать не только кофе Ирина Шлионская Ирина Гусакова Крах Evergrande: поучительная история китайского миллиардера Ирина Гусакова Василий Амирджанов Реакция Вассермана защитит Рогозина от Илона Маска Василий Амирджанов
Общество
Какие ошибки допустил "железный препод" ПГНИУ, экс-подполковник угрозыска
Наука и техника
О возможных причинах исчезновения Ан-26 рассказал военный лётчик
"Железного препода" пермского вуза проверяет следком
Новости полиции и криминала
"Железного препода" пермского вуза проверяет следком
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников