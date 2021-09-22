"Страшнее, чем малюют": В США заявили, что Россия "мощнее" Китая

Глава Северного командования американских вооружённых сил Глен Ван Херк озвучил, что Китай несёт меньшую угрозу США, чем Россия. По его словам, КНР, безусловно, остаётся опасным для Америки, но в долгосрочной перспективе.

"Россия — основная военная угроза для родины сегодня. Это не Китай, это Россия", — пояснил Ван Херк в интервью изданию Air Force Magazine

По мнению главы командования, всё дело в вооружении. Главную угрозу Ван Херк видит в мощной российской оснащённости по последнему слову техники. Но несмотря на это, опасаться он посоветовал обоих стран.

"С кинетической точки зрения — подводные лодки, бомбардировщики, крылатые ракеты и тому подобное — Россия представляет собой главную военную угрозу", — резюмировал глава командования.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность полномасштабной войны с Россией. В США отреагировали на заявление политика двойственно. Американская сторона в случае конфликта, "пообещала" Незалежной технику. Однако оговорилась, что солдат не отправит на эту войну.

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