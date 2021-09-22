Глава Северного командования американских вооружённых сил Глен Ван Херк озвучил, что Китай несёт меньшую угрозу США, чем Россия. По его словам, КНР, безусловно, остаётся опасным для Америки, но в долгосрочной перспективе.
"Россия — основная военная угроза для родины сегодня. Это не Китай, это Россия", — пояснил Ван Херк в интервью изданию Air Force Magazine
По мнению главы командования, всё дело в вооружении. Главную угрозу Ван Херк видит в мощной российской оснащённости по последнему слову техники. Но несмотря на это, опасаться он посоветовал обоих стран.
"С кинетической точки зрения — подводные лодки, бомбардировщики, крылатые ракеты и тому подобное — Россия представляет собой главную военную угрозу", — резюмировал глава командования.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность полномасштабной войны с Россией. В США отреагировали на заявление политика двойственно. Американская сторона в случае конфликта, "пообещала" Незалежной технику. Однако оговорилась, что солдат не отправит на эту войну.
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