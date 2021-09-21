Мишустин заявил о повышении зарплат россиян в 2022 году

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что заработная плата трёх миллионов граждан РФ вырастет в 2022 году после того, как минимальный размер оплаты труда (МРОТ) повысится до 13,6 тысяч рублей.

Во вторник, 21 сентября правительство России занимается рассмотрением законопроекта о повышении МРОТ.

В следующем году МРОТ составит более 13,6 тысяч рублей. Благодаря этому вырастет зарплата почти трех миллионов россиян, отметил премьер-министр.

В этом году МРОТ установлен на уровне 12 792 рублей.

В соответствии с законодательством РФ, МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума.

МРОТ составляет 42% от медианной заработной платы, которую рассчитывает Росстат. В этом году прожиточный минимум составляет 11 653 руб. В 2022 году он составит 11 950 рублей (рост на 2,5%).

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