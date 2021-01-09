В России увеличили МРОТ

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал указ, в котором повысил размер минимального размера оплаты труда.

"Прожиточный минимум на душу населения составит 11 653 рубля, для трудоспособного населения — 12 702 рубля, для детей — 11 303 рубля, для пенсионеров — 10 022 рубля", — сказано в документе, опубликованном на сайте правительства.

Напомним, ранее правительство изменило систему индексации МРОТ. Теперь его устанавливают один раз в год, а не каждый квартал.