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В России увеличили МРОТ

Общество

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал указ, в котором повысил размер минимального размера оплаты труда.

"Прожиточный минимум на душу населения составит 11 653 рубля, для трудоспособного населения — 12 702 рубля, для детей — 11 303 рубля, для пенсионеров — 10 022 рубля", — сказано в документе, опубликованном на сайте правительства.

Напомним, ранее правительство изменило систему индексации МРОТ. Теперь его устанавливают один раз в год, а не каждый квартал.

"Прожиточный минимум используется для оценки нуждаемости граждан при предоставлении таких мер государственной поддержки, как, например, социальный контракт, ежемесячное пособие на ребенка в возрасте до трех лет, выплаты на детей от трех до семи лет из малообеспеченных семей", — добавили в правительстве.

Автор: Алексей Корнеев, Куратор: Наталия Красовская
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