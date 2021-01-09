Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал указ, в котором повысил размер минимального размера оплаты труда.
"Прожиточный минимум на душу населения составит 11 653 рубля, для трудоспособного населения — 12 702 рубля, для детей — 11 303 рубля, для пенсионеров — 10 022 рубля", — сказано в документе, опубликованном на сайте правительства.
Напомним, ранее правительство изменило систему индексации МРОТ. Теперь его устанавливают один раз в год, а не каждый квартал.
"Прожиточный минимум используется для оценки нуждаемости граждан при предоставлении таких мер государственной поддержки, как, например, социальный контракт, ежемесячное пособие на ребенка в возрасте до трех лет, выплаты на детей от трех до семи лет из малообеспеченных семей", — добавили в правительстве.
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