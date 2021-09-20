Захарова ответила на недоверие Евросоюза к думским выборам в России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сомнения Запада относительно российских выборов в Госдуму.

"В Евросоюзе не могут дать чёткую оценку тому, как в России прошли думские выборы, так как в стране работало недостаточно наблюдателей" — заявил пресс-секретарь главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля Петер Стано.

Данное заявление позабавило Марию Захарову, которая отметила, что осуществлять мониторинг выборов в Бундестаг будут всего четыре международных наблюдателя.

"В России выборы в Государственную Думу 2021 г. мониторили 245 международных наблюдателей из 59 стран мира, 10 международных организаций и 57 дипломатов из аккредитованных в Москве диппредставительств. И это Евросоюз называет "недостаточным"! А если сравнить с четвёркой международных наблюдателей на выборах в ФРГ? Так что там ЕС думает о своих членах? Смогут дать "чёткую оценку" выборам в Германии? Или #ЭтоДругое?" — поиронизировала дипломат в своём Telegram-канале.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.