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Эксперт усомнился в том, что Франция выйдет из НАТО

Политика

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Владимир Оленченко рассказал, может ли Франция выйти из НАТО после дипломатического кризиса, который разразился между Парижем и Вашингтоном.

Эксперт усомнился в том, что Франция выйдет из НАТО

Ранее Австралия сорвала крупную сделку с Францией на производство подлодок и решила закупить атомные субмарины США. Это вызвало волну возмущения в Париже. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал ситуацию "ударом в спину".

"Даже в своё время основатель и первый президент Пятой республики Шарль де Голль не выходил из НАТО. Он просто вывел Вооружённые силы Франции из подчинения НАТО. Я сомневаюсь, что Макрон сейчас пойдет на это. Я думаю, что он может пойти по другому пути, если создавать трудности американцам. У него есть ряд проектов, как реорганизовать НАТО. Он в своё время об этом сказал, но потом к этой теме не возвращался. Теоретически Макрон может сейчас вернуться к этой теме и предложить обсудить свои идеи на ближайшем саммите НАТО. Вот это он может сделать. И это будет неприятно американцам", — рассказал Владимир Оленченко в беседе с Pravda.Ru.

Эксперт выразил сомнения в том, что Франции удастся выйти из Североатлантического альянса.

"Сама эта процедура достаточно сложная. Потому что прецедента такого нет. Для аналогии можно посмотреть, как Великобритания выходила из Евросоюза. На это ушло пять лет. Поэтому здесь не должно быть такого понимания, что президент сказал, и завтра прекратилось членство в НАТО. Это длительный процесс. Можно лишь из подчинения НАТО вывести вооружённые силы, как это сделал Шарль де Голль", — отметил сотрудник РАН.

Он считает, что ответом Франции может стать создание трудностей для американских объектов, расположенных на территории страны.

"Такие прецеденты есть. Например, когда в Турции произошёл военный переворот, то нынешний президент Эрдоган принял закон о том, что американская военная база "Инджирлик" не будет использоваться только лишь американцами, а американцы и турки будут пользоваться ею совместно. Также он ввёл другие ограничения к базе США. Такие меры вполне возможны", — подчеркнул специалист.

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Автор: Игорь Рябов, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Олег Артюков
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