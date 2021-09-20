"Ложь, презрение и кризис в отношениях": глава МИД Франции об отношениях в НАТО

Министр иностранных дел Франции Жан Ив-Дриан продолжает критиковать США и Австралию за сорванную сделку по подводным лодкам, настаивая на том, что это может иметь серьёзные последствия для французско-американских отношений и для всего трансатлантического альянса.

"Были ложь, двуличие, серьёзное нарушение доверия и презрение. Этого не будет”, — заявил министр иностранных дел Ле Дриан прессе.

Послы Парижа в Канберре и Вашингтоне были отозваны в ответ на сделку, и Ле Дриан ранее назвал отказ Австралии от пакта между двумя странами "ударом в спину”.

"Тот факт, что впервые в истории отношений между Соединёнными Штатами и Францией мы отзываем нашего посла для консультаций, является серьёзным политическим актом, который показывает интенсивность сегодняшнего кризиса между нашими двумя странами, а также с Австралией”, — заявил Ле Дриан СМИ.

Британию — третьего участника группы AUKUS — французский чиновник назвал "третьим колесом” в сделке между США и Австралией, которая стоит миллиарды долларов.

Напомним, на минувшей неделе было объявлено, что Канберра отказывается от сделки 2016 года с Военно-морской группой Франции по созданию подводного флота в пользу атомных судов из США и Великобритании в рамках трехсторонней сделки "по безопасности".

"Союзники, — сказал Ле Дриан телеканалу France 2, — ведут себя не так, как США и другие страны в связи с недавней сделкой. Президенту Франции Эммануэлю Макрону и президенту США Джо Байдену ещё предстоит даже поговорить о сделке и последующей напряжённости. Это (создание AUKUS) повлияет на будущее НАТО, поскольку члены альянса должны учитывать и быть вовлечены в кризис между странами".

Испания примет следующий саммит НАТО в Мадриде в 2022 году, и, по словам французского министра, "ситуация там не может остаться незамеченной". К слову, председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр уже попытался снизить напряжённость, заявив, что

"это не окажет никакого влияния на военное сотрудничество блока".

Пока французы негодуют, американцы планомерно осваивают новые плацдармы. Как ранее писала Pravda.Ru, США полномасштабно "вползают" в Австралию.