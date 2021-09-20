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Французы захотели выйти из НАТО и сблизиться с Россией

Мир

Читатели французской газеты Le Figaro прокомментировали статью о дипломатическом кризисе, который разразился между Францией и США после того, как Австралия в одностороннем порядке разорвала многомиллиардный контракт с Францией на строительство подводных лодок и отдала предпочтение американским субмаринам.

Французы захотели выйти из НАТО и сблизиться с Россией

Ранее Великобритания, США и Австралия объявили о создании трёхстороннего оборонного альянса AUKUS, который, по мнению экспертов, направлен на противодействие влиянию Китая в спорной акватории Южно-Китайского моря. Сразу после этого Канберра отказалась от сделки с Парижем по строительству подлодок.

Читатели статьи в газете Le Figaro призвали власти Франции выйти из НАТО и улучшить отношения с Россией. Также комментаторы сошлись в том, что действия Вашингтона являются предательством по отношению к Парижу.

Пользователь под ником MICHEL HENRY написал, что выход из Североатлантического альянса и дружба с Россией заставят США пожалеть о принятых решениях.

Другой юзер призвал разорвать соглашение о свободной торговле между Евросоюзом и Австралией и снять с России санкции.

Комментатор virgile2100 считает, что Франции нужно прекратить сотрудничать с англосаксонскими союзниками по НАТО и возобновить "дружеские контакты с Россией".

"Хватит с нас друзей, которые только и делают, что подставляют", — написал Jean Coudre.

Он предложил выйти из НАТО и самостоятельно проводить политику в отношении Москвы и Пекина.

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Франция хочет освободиться от НАТО
Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
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