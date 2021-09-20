Миронов призвал перевести все учебные заведения под охрану Росгвардии

Лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов отреагировал на стрельбу в университете Перми. Он призвал перевести все российские учебные заведения под охрану Росгвардии.

Миронова возмутил тот факт, что пермский стрелок свободно вошёл в здание университета, которое никто не охранял. Профессиональных охранников не было, поэтому никто не оказал сопротивления молодому человеку с ружьём.

Политик считает, что нужно не допускать к охране учебных заведений сотрудников ЧОП и бабушек, которые разгадывают кроссворды. Политик призвал заменить их Росгвардией.

В Пермском государственном национальном исследовательском университете 20 сентября произошла стрельба. 18-летний студент юрфака пришёл в вуз с ружьем и расстрелял всех, кто попался ему на пути. Погибли восемь человек, ещё 24 пострадали. Нападавшего ранил и обезвредил сотрудник ДПС. Сейчас стрелок находится в больнице в тяжёлом состоянии.

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