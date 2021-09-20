КПРФ не разрешили провести митинги в Москве

Власти Москвы отказались согласовать митинги, которые КПРФ планировала провести на Пушкинской площади.

Как сообщили "Интерфаксу" в столичном департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции, в правительство Москвы поступили уведомления о проведении митингов 20, 21 и 25 сентября с 19.00 до 21.00. Ожидалось, что каждая из акций может собрать до 5000 участников.

Однако, как отметили в департаменте, в связи со складывающейся в столице эпидемиологической ситуацией по коронавирусу в Москве на основании указа её мэра действует запрет на публичные мероприятия. Поэтому заявленные партией акции не были согласованы.

Ранее зампред ЦК КПРФ Владимир Кашин заявил об акциях, планируемых партией по итогам выборов в Госдуму.

"Мы запланировали акции в Москве на 25 сентября и на 3 октября, подали заявки на эти даты", — рассказал собеседник агентства, добавив, что аналогичные мероприятия пройдут по всей стране.

По словам лидера партии Геннадия Зюганова, в некоторых регионах акции предполагается провести в ближайшие дни.

Напомним, в КПРФ заявили о ряде нарушений в ходе выборов в Госдуму. Кроме того, коммунисты раскритиковали электронное голосование по Москве, заявив, что считают его результаты "непрозрачными" и не признают их.

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