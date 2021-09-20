Украину ждет новый Евромайдан в начале 2022 года

На Украине возможны новые протесты в начале следующего года. Такого мнения придерживается директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

По мнению эксперта, на Украине возрастают антиправительственные настроения среди населения. При этом 30% жителей, поддерживающих Владимира Зеленского, будут не способны сдержать натиск участников протеста в случае нового Евромайдана.

"У него нет идеологического электората, который выйдет защищать его и будет сталкиваться с праворадикальными группами", — сообщил Руслан Бортник в эфире украинского телеканала "Первый независимый".

Руслан Бортник считает, что протесты могут произойти в феврале-марте 2022 года. При этом способствовать протестам может любая ошибка властей, например, увеличение платежей по ЖКХ из-за пустого газохранилища.

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