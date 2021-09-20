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В Госдуме предлагают признать нежелательными в РФ ряд зарубежных НПО

Политика » Выборы

Попытки ряда зарубежных неправительственных организаций (НПО) оказать давление на россиян с целью повлиять на их волеизъявление народа на выборах выявила комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ.

В Госдуме предлагают признать нежелательными в РФ ряд зарубежных НПО

Как сообщает телеграм-канал комиссии со ссылкой на её председателя Василия Пискарёва, речь идёт о спланированной кампании по навязыванию гражданам РФ неких предпочтений при голосовании.

"Причём ряд иностранных НПО (всего более 20 организаций) в процессе избирательной кампании открыто призывали Фейсбук, Твиттер и Гугл не исполнять предписания компетентных органов и игнорировать требования российского законодательства об удалении запрещённого контента", — заявил депутат.

По его словам, комиссия направит в Генпрокуратуру предложение признать нежелательной в РФ деятельность НПО, пытавшихся повлиять на волеизъявление россиян.

Ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила о беспрецедентных по масштабу кибератаках на сайт Центризбиркома в дни выборов в Госдуму. По словам главы Центризбиркома, половина атак шла со стороны США, 25% — из Германии.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что всем странам, откуда шли атаки на сайт ЦИК и другие выборные ресурсы, вынесут представления.

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Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
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