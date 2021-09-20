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Матвиенко рассказала о последствиях для стран, откуда хакеры атаковали ЦИК

Политика

Валентина Матвиенко рассказала, что всем странам, откуда были зафиксированы хакерские атаки на сайт ЦИК и другие выборные ресурсы, вынесут представления. По словам спикера Совета Федерации, государства откуда пытались "взломать" платформы уже известны.

Матвиенко рассказала о последствиях для стран, откуда хакеры атаковали ЦИК

"Очень выросло количество хакерских атак. И на сайт ЦИК. И известно, понятно, откуда это", — сказала Матвиенко в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым".

На вопрос: возможно ли введение санкций для этих стран, Матвиенко ответила, что в случае необходимости, Россия "может пойти по этому пути".

Ранее глава ЦИК сообщила о "беспрецедентных" кибератаках на этих выборах. По словам Эллы Памфиловой, кибератаки такого масштаба обрушились на онлайн-ресурсы впервые за всю историю избирательной комиссии. Pravda.Ru писала о том, какие именно страны решили "хакнуть" российский ЦИК.

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