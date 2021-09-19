Песков выиграл 10 тысяч баллов в розыгрыше "Миллион призов" на выборах

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков поучаствовал в розыгрыше "Миллион призов", который доступен для избирателей в электронном формате. Государственный деятель получил 10 тысяч баллов.

Сегодня, 19 сентября, глава общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов отметил, что сам Песков пока ещё не знает, что стал обладателем приза, передаёт РИА Новости.

"Произошёл розыгрыш "Миллион призов", Дмитрий Сергеевич Песков, пресс-секретарь президента, 10 тысяч", — сообщили в общественном штабе.

Добавим, что среди всех участников электронного голосования в столице разыгрывают 21 однокомнатную квартиру, 100 автомобилей и сертификаты на получение 10, 25, 50 и 100 тысяч рублей.

Дистанционные выборы в этом году организованы для жителей Москвы и Севастополя, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областей.

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