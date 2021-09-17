Австрийские пограничники не выпустили летевшего в Москву наблюдателя

Генеральный секретарь Европейского института омбудсменов Йозеф Зигель не смог вылететь в Москву, где он должен был стать наблюдателем на выборах. Уточняется, что Зигеля не выпустили из страны австрийские пограничники.

Ситуацию прокомментировал председатель координационного совета при Общественной палате по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев. По его словам, Зигель не прошёл контроль в аэропорту Вены под предлогом того, что результат его ПЦР-теста не поступил в базу погранслужбы.

"Дорогие друзья, это не просто вмешательство в выборы, это ещё и вмешательство в общественный контроль!" — РИА Новости приводит слова Григорьева.

На данный момент известно, что Зигель решил не лететь в Москву следующим рейсом.

Ранее сообщалось, что общая явка на выборах в Госдуму в первый день голосования составляет порядка 9,16% по состоянию на 16:00 по московскому времени. При этом около 260 тысяч человек в России и за рубежом решили воспользоваться правом проголосовать досрочно.

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